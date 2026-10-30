Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Rentable Archer Daniels Midland-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Archer Daniels Midland von vor 5 Jahren verdient
Archer Daniels Midland-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,557 Archer Daniels Midland-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,62 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 29.10.2026 auf 76,20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,62 Prozent angezogen.
Archer Daniels Midland erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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