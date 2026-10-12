Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Rentables Arthur J Gallagher-Investment?
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: Hätte sich eine Investition in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren gerechnet?
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Arthur J Gallagher-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 233,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investierten, hätten nun 42,838 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 232,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 968,30 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,32 Prozent.
Arthur J Gallagher wurde am Markt mit 59,47 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Arthur J. Gallagher & Co.
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