Arthur J. Gallagher Aktie

Arthur J. Gallagher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869761 / ISIN: US3635761097

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Rentables Arthur J Gallagher-Investment? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: Hätte sich eine Investition in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Arthur J Gallagher-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Arthur J Gallagher-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 233,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investierten, hätten nun 42,838 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 232,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 968,30 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,32 Prozent.

Arthur J Gallagher wurde am Markt mit 59,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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