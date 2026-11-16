S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 5 Jahren eingefahren

Arthur J Gallagher-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Arthur J Gallagher-Papier an diesem Tag 166,77 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 5,996 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 696,59 USD, da sich der Wert einer Arthur J Gallagher-Aktie am 13.11.2026 auf 282,94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher bezifferte sich zuletzt auf 72,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at