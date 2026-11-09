Arthur J. Gallagher Aktie

Arthur J. Gallagher ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869761 / ISIN: US3635761097

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Arthur J Gallagher-Performance 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Arthur J Gallagher-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Arthur J Gallagher-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers betrug an diesem Tag 246,77 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 0,405 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,12 USD, da sich der Wert einer Arthur J Gallagher-Aktie am 06.11.2026 auf 281,61 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,12 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Arthur J Gallagher eine Marktkapitalisierung von 72,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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