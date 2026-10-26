Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Arthur J Gallagher-Performance im Blick
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,51 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20,614 Arthur J Gallagher-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 268,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 525,46 USD wert. Das entspricht einem Plus von 452,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 68,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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