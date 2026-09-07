S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Arthur J Gallagher-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 299,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert, befänden sich nun 0,334 Arthur J Gallagher-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,80 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Anteils am 04.09.2026 auf 262,69 USD belief. Das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent.

Am Markt war Arthur J Gallagher jüngst 67,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at