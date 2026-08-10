S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Arthur J Gallagher-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Arthur J Gallagher-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 289,44 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert, befänden sich nun 34,549 Arthur J Gallagher-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 248,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 572,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,28 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich jüngst auf 63,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at