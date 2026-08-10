Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Langfristige Performance
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Arthur J Gallagher-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 289,44 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert, befänden sich nun 34,549 Arthur J Gallagher-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 248,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 572,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,28 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich jüngst auf 63,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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