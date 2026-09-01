Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Assurant-Performance im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Assurant-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Assurant-Aktie bei 215,61 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,380 Assurant-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 072,68 USD, da sich der Wert eines Assurant-Papiers am 31.08.2026 auf 281,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 14,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Assurant IncShs
|
16:03
|S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Assurant legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Assurant IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Assurant IncShs
|243,20
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.