Assurant Aktie

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WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081

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Assurant-Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Assurant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Assurant-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Assurant-Aktie bei 215,61 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,380 Assurant-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 072,68 USD, da sich der Wert eines Assurant-Papiers am 31.08.2026 auf 281,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 14,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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