Assurant Aktie

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WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081

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Profitable Assurant-Investition? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Assurant-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Assurant-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, befänden sich nun 11,410 Assurant-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 287,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 284,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 228,40 Prozent vermehrt.

Assurant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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