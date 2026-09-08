Assurant Aktie

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WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081

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Lohnender Assurant-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Assurant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Assurant-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Assurant-Aktie betrug an diesem Tag 138,36 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,723 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206,52 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 04.09.2026 auf 285,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 106,52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Assurant belief sich zuletzt auf 14,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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