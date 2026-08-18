Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Lohnendes Assurant-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 165,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,606 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,34 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 17.08.2026 auf 281,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70,34 Prozent zugenommen.
Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 13,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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