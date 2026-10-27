Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Lukratives Assurant-Investment?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Assurant-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 212,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,713 Assurant-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 353,27 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 26.10.2026 auf 287,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,33 Prozent.
Assurant war somit zuletzt am Markt 14,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Assurant IncShs
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