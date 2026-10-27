S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Assurant-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 212,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,713 Assurant-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 353,27 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 26.10.2026 auf 287,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,33 Prozent.

Assurant war somit zuletzt am Markt 14,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at