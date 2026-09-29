Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Assurant-Anlage unter der Lupe
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Assurant von vor einem Jahr verdient
Assurant-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Assurant-Anteile betrug an diesem Tag 214,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,466 Assurant-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (263,53 USD), wäre die Investition nun 122,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,89 Prozent angezogen.
Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 13,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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