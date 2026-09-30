AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Lohnende AT&T-Anlage?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden AT&T-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 665,779 AT&T-Anteilen. Die gehaltenen AT&T-Papiere wären am 29.09.2026 16 298,27 USD wert, da der Schlussstand 24,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,98 Prozent gesteigert.
Alle AT&T-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 170,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KAREN BLEIER/Getty Images
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