S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AT&T-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AT&T-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das AT&T-Papier an diesem Tag bei 26,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,877 AT&T-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 990,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,10 Prozent abgenommen.

Insgesamt war AT&T zuletzt 159,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at