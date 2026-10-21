AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Profitabler AT&T-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AT&T-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das AT&T-Papier an diesem Tag bei 26,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,877 AT&T-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 990,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,10 Prozent abgenommen.
Insgesamt war AT&T zuletzt 159,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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