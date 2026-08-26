AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Lohnendes AT&T-Investment?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,501 AT&T-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,23 USD, da sich der Wert eines AT&T-Anteils am 25.08.2026 auf 25,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,77 Prozent.
Der AT&T-Wert an der Börse wurde auf 175,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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