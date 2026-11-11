S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AT&T-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,44 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in AT&T-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,633 AT&T-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 451,55 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 10.11.2026 auf 21,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,48 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 145,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at