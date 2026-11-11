AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Langfristige Investition
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AT&T-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,44 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in AT&T-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,633 AT&T-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 451,55 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 10.11.2026 auf 21,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,48 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 145,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT&T-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|20,02
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.