Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Atmos Energy-Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Atmos Energy-Papier an diesem Tag 113,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,780 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 176,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 546,62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,66 Prozent erhöht.
Der Atmos Energy-Wert an der Börse wurde auf 29,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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