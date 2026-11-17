So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Atmos Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Atmos Energy-Papier an diesem Tag 113,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,780 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 176,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 546,62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,66 Prozent erhöht.

Der Atmos Energy-Wert an der Börse wurde auf 29,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at