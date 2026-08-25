Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Lohnende Atmos Energy-Investition?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Atmos Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.08.2023 wurde die Atmos Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117,70 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 8,496 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 425,83 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 24.08.2026 auf 167,82 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 425,83 USD, was einer positiven Performance von 42,58 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 28,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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