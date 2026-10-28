Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Rentable Automatic Data Processing-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 222,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,486 Automatic Data Processing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 314,75 USD, da sich der Wert einer Automatic Data Processing-Aktie am 27.10.2026 auf 293,11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,47 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Automatic Data Processing bezifferte sich zuletzt auf 116,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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