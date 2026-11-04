Automatic Data Processing Aktie

Automatic Data Processing ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850347 / ISIN: US0530151036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Automatic Data Processing-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Automatic Data Processing-Aktie gebracht.

Am 04.11.2016 wurde die Automatic Data Processing-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Automatic Data Processing-Aktie an diesem Tag bei 89,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112,259 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 296,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 229,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232,30 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Automatic Data Processing eine Marktkapitalisierung von 118,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Automatic Data Processing Inc. 271,65 -0,40% Automatic Data Processing Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen