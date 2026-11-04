S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Automatic Data Processing-Aktie gebracht.

Am 04.11.2016 wurde die Automatic Data Processing-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Automatic Data Processing-Aktie an diesem Tag bei 89,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112,259 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 296,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 229,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232,30 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Automatic Data Processing eine Marktkapitalisierung von 118,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at