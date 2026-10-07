AutoZone Aktie

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WKN: 881531 / ISIN: US0533321024

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AutoZone-Anlage im Blick 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AutoZone-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AutoZone-Papier statt. Zum Handelsende stand die AutoZone-Aktie an diesem Tag bei 760,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AutoZone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,132 AutoZone-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AutoZone-Papiers auf 2 898,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 281,22 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AutoZone zuletzt 45,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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