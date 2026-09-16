AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|AutoZone-Investment im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AutoZone von vor einem Jahr angefallen
Die AutoZone-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 223,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AutoZone-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,024 AutoZone-Aktien. Die gehaltenen AutoZone-Anteile wären am 15.09.2026 67,72 USD wert, da der Schlussstand 2 860,25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,28 Prozent.
Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 48,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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