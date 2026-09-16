AutoZone Aktie

AutoZone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881531 / ISIN: US0533321024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AutoZone-Investment im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AutoZone von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in AutoZone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die AutoZone-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 223,93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AutoZone-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,024 AutoZone-Aktien. Die gehaltenen AutoZone-Anteile wären am 15.09.2026 67,72 USD wert, da der Schlussstand 2 860,25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,28 Prozent.

Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 48,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AutoZone Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AutoZone Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AutoZone Inc. 2 486,00 -0,24% AutoZone Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen