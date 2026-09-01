S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Avery Dennison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Avery Dennison-Aktie bei 171,65 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hat, hat nun 58,258 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 143,31 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 31.08.2026 auf 174,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,43 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Avery Dennison bezifferte sich zuletzt auf 13,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at