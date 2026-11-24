So viel hätten Anleger mit einem frühen Avery Dennison-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Avery Dennison-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 167,59 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Avery Dennison-Aktie investiert, befänden sich nun 59,669 Avery Dennison-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Avery Dennison-Aktie auf 185,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 046,60 USD wert. Damit wäre die Investition 10,47 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Avery Dennison eine Börsenbewertung in Höhe von 13,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at