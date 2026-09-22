S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Avery Dennison-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Avery Dennison-Papier bei 78,84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Avery Dennison-Aktie investierten, hätten nun 126,839 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Avery Dennison-Papiere wären am 21.09.2026 21 477,68 USD wert, da der Schlussstand 169,33 USD betrug. Damit wäre die Investition 114,78 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Avery Dennison bezifferte sich zuletzt auf 12,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at