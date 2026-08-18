S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avery Dennison-Einstiegs gewesen.

Am 18.08.2021 wurden Avery Dennison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Avery Dennison-Anteile an diesem Tag 215,62 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hat, hat nun 0,464 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 176,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,91 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 18,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Avery Dennison eine Marktkapitalisierung von 13,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at