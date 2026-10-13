S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Avery Dennison-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Avery Dennison-Papier an diesem Tag 205,42 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Avery Dennison-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,681 Avery Dennison-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 161,33 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Anteils am 12.10.2026 auf 167,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,39 Prozent abgenommen.

Avery Dennison wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at