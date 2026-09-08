Avery Dennison Aktie

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WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

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Investmentbeispiel 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Avery Dennison-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Avery Dennison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 181,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Avery Dennison-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,552 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers auf 175,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,31 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Avery Dennison eine Börsenbewertung in Höhe von 13,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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