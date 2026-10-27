S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avery Dennison von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Avery Dennison-Investment gewesen.

Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers betrug an diesem Tag 180,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Avery Dennison-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,541 Avery Dennison-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (183,43 USD), wäre die Investition nun 1 016,40 USD wert. Damit wäre die Investition 1,64 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Avery Dennison eine Börsenbewertung in Höhe von 13,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at