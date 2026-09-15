S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avery Dennison-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Avery Dennison-Papier bei 222,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,494 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 768,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,19 Prozent abgenommen.

Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at