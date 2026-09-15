Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
|Langfristige Investition
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Avery Dennison-Papier bei 222,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,494 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 768,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,19 Prozent abgenommen.
Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avery Dennison Corp.
Analysen zu Avery Dennison Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avery Dennison Corp.
|147,95
|-0,14%