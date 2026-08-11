Avery Dennison Aktie

Avery Dennison für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Avery Dennison-Investment? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Avery Dennison gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Avery Dennison-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Avery Dennison-Aktie an diesem Tag 184,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,066 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 642,63 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Anteils am 10.08.2026 auf 178,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,57 Prozent vermindert.

Avery Dennison markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avery Dennison Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Avery Dennison Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Avery Dennison Corp. 155,15 0,06% Avery Dennison Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen