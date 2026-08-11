Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
|Rentables Avery Dennison-Investment?
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Avery Dennison-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Avery Dennison-Aktie an diesem Tag 184,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,066 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 642,63 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Anteils am 10.08.2026 auf 178,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,57 Prozent vermindert.
Avery Dennison markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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