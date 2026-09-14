Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Frühes Investment
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Baker Hughes-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Baker Hughes-Papier letztlich bei 46,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,151 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 59,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,04 Prozent angewachsen.
Baker Hughes markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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