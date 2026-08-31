Baker Hughes Aktie

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WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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Lukrative Baker Hughes-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Baker Hughes-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,898 Baker Hughes-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (62,41 USD), wäre die Investition nun 2 739,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich jüngst auf 62,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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