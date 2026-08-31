Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Lukrative Baker Hughes-Anlage?
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Baker Hughes-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,898 Baker Hughes-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (62,41 USD), wäre die Investition nun 2 739,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,97 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich jüngst auf 62,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
Analysen zu Baker Hughes Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|54,52
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.