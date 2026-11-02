S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ball-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Ball-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 47,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,766 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ball-Aktie auf 66,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 142,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,43 Prozent angezogen.

Insgesamt war Ball zuletzt 17,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at