Bei einem frühen Investment in Ball-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.11.2016 wurde das Ball-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ball-Papier an diesem Tag bei 38,83 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ball-Aktie investiert hat, hat nun 257,533 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 350,76 USD, da sich der Wert eines Ball-Anteils am 20.11.2026 auf 63,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,51 Prozent zugenommen.

Alle Ball-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at