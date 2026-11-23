Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Lohnende Ball-Investition?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 10 Jahren eingefahren
Am 23.11.2016 wurde das Ball-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ball-Papier an diesem Tag bei 38,83 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ball-Aktie investiert hat, hat nun 257,533 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 350,76 USD, da sich der Wert eines Ball-Anteils am 20.11.2026 auf 63,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,51 Prozent zugenommen.
Alle Ball-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ball Corp.
|
16:03
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.11.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Ball Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ball Corp.
|58,66
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX klettert -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.