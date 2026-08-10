S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Ball-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ball-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,06 USD. Bei einem Ball-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,980 Ball-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 736,96 USD, da sich der Wert einer Ball-Aktie am 07.08.2026 auf 63,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,37 Prozent vermehrt.

Am Markt war Ball jüngst 16,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at