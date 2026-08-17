Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Investmentbeispiel
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ball-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Ball-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,40 USD wert. Bei einem Ball-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,805 Ball-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ball-Papiers auf 61,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,59 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,59 Prozent.
Ball erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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