S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Ball-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Ball-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,963 Ball-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 62,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,03 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ball belief sich zuletzt auf 16,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at