S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ball eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ball-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ball-Papier bei 92,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,073 Ball-Anteilen. Die gehaltenen Ball-Anteile wären am 18.09.2026 6 500,59 USD wert, da der Schlussstand 60,15 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,99 Prozent vermindert.

Der Ball-Wert an der Börse wurde auf 15,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at