Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Lohnende Ball-Investition?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ball-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ball-Papier bei 92,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,073 Ball-Anteilen. Die gehaltenen Ball-Anteile wären am 18.09.2026 6 500,59 USD wert, da der Schlussstand 60,15 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,99 Prozent vermindert.
Der Ball-Wert an der Börse wurde auf 15,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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