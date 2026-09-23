S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bank of America-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 361,795 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 20 332,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 103,33 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Bank of America belief sich zuletzt auf 404,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at