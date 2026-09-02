Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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Rentable Bank of America-Investition? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of America-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Bank of America-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,02 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investierten, hätten nun 243,784 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 15 112,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bank of America einen Börsenwert von 434,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Supannee Hickman / Shutterstock.com

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