S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.08.2016 wurde das Bank of America-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of America-Aktie betrug an diesem Tag 14,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 670,691 Bank of America-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 924,21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329,24 Prozent angezogen.

Bank of America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 447,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at