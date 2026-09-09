Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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Rentable Bank of America-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Bank of America-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Bank of America-Anteile an diesem Tag bei 15,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,353 Bank of America-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 396,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 296,38 Prozent angezogen.

Bank of America wurde am Markt mit 438,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Supannee Hickman / Shutterstock.com

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