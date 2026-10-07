Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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Lukratives Bank of America-Investment? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.10.2016 wurden Bank of America-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Bank of America-Aktie investierten, hätten nun 61,996 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 54,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 353,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 235,34 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Bank of America zuletzt 376,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

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