Bank of New York Mellon Aktie

Bank of New York Mellon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bank of New York Mellon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2016 wurden Bank of New York Mellon-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,88 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 25,075 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 608,83 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 01.10.2026 auf 143,92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 260,88 Prozent.

Alle Bank of New York Mellon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of New York Mellon

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of New York Mellon

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of New York Mellon 129,00 1,57% Bank of New York Mellon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:11 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen