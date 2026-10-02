S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bank of New York Mellon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2016 wurden Bank of New York Mellon-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,88 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 25,075 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 608,83 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 01.10.2026 auf 143,92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 260,88 Prozent.

Alle Bank of New York Mellon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at