S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bank of New York Mellon-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Bank of New York Mellon-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,84 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,390 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (142,09 USD), wäre das Investment nun 339,60 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239,60 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Bank of New York Mellon belief sich jüngst auf 93,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at