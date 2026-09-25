Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Lohnende Bank of New York Mellon-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bank of New York Mellon-Papier bei 51,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,940 Bank of New York Mellon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 291,35 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 24.09.2026 auf 150,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 191,35 Prozent gleich.

Bank of New York Mellon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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