S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of New York Mellon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bank of New York Mellon-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,470 Bank of New York Mellon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 1 539,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,97 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Bank of New York Mellon betrug jüngst 110,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at