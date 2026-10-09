Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Bank of New York Mellon-Performance 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Bank of New York Mellon-Einstiegs gewesen.

Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of New York Mellon-Aktie betrug an diesem Tag 106,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 93,615 Bank of New York Mellon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 444,11 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 08.10.2026 auf 143,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,44 Prozent erhöht.

Der Bank of New York Mellon-Wert an der Börse wurde auf 96,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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